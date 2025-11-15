NBS objavila podatke o inflaciji: Zabeležen pad cena određenih proizvoda

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je međugodišnja inflacija u oktobru blago usporila u odnosu na septembar i iznosila 2,8 odsto, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u oktobru povećane za 0,5 odsto, uglavnom zbog korekcije cene električne energije, koja je porasla 9,6 odsto, i rasta cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije od 0,5 odsto, navodi NBS.

Istovremeno, smanjene su cene hrane i bezalkoholnih pića za 0,9 odsto i naftnih derivata za 0,7 odsto.

Mesečni rast cena u okviru bazne inflacije opredelili su sezonski uobičajen rast cena obuće i odeće, kao i povećanje cena pojedinih usluga, poput komunalnih i ugostiteljskih usluga. Na međugodišnjem nivou, bazna inflacija u oktobru neznatno je usporila i iznosila je 3,8 odsto, naveli su iz NBS.

Korekcija cena električne energije i grejanja delimično je ublažena pojeftinjenjem naftnih derivata, pa je mesečni rast cena energenata iznosio 3,3 odsto. U odnosu na oktobar prošle godine, cene energenata su u proseku veće za 4,2 odsto, pri čemu je doprinos cena naftnih derivata gotovo neutralan.

Cene hrane i bezalkoholnih pića, drugi mesec uzastopno, beleže mesečni pad, čemu je doprinela primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe. Cene voća su snižene za 2,6 odsto, povrća za 1,1 odsto, dok su cene prerađene hrane u proseku smanjene za 0,5 odsto, precizirali su iz NBS.

Posmatrano na međugodišnjem nivou, rast cena hrane i bezalkoholnih pića u oktobru je usporio na 0,3 odsto.

U narednim mesecima očekujemo stabilno kretanje inflacije na sličnom nivou, oko centralne vrednosti cilja, ističu iz Narodne banke Srbije.

