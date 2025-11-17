MUP apeluje na građane: Oprez tokom grejne sezone

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je apel građanima da preduzmu sve neophodne mere zaštite tokom grejne sezone kako bi se smanjila mogućnost požara u domaćinstvima. Upozoravaju da je ovaj period u godini često obeležen povećanjem broja požara na građevinskim objektima, što se uglavnom pripisuje ljudskoj nepažnji ili nemaru.

Među najčešćim uzrocima požara su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepravilna upotreba peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, kao i preopterećenje elektroinstalacija. Dodatni rizik predstavljaju zapaljivi materijali poput odeće i nameštaja u blizini peći i grejalica.

Sektor za vanredne situacije apeluje na sve građane da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama, da redovno proveravaju ispravnost dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, ne ostavljaju grejalice uključene bez nadzora, ne preopterećuju električne instalacije i da nameštaj i druge zapaljive materijale udalje od grejnih tela.

U saopštenju se navodi da se građanima preporučuje da tokom grejne sezone ne odlažu pepeo u plastične kontejnere ni u blizini zapaljivog materijala, da ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostorijama gde se nalaze peći ili električne grejalice i da isključuju električne uređaje kada napuštaju dom.

MUP podseća da je u slučaju požara potrebno odmah pozvati vatrograsno-spasilačku jedinicu na broj 193 i postupati prema uputstvima vatrogasaca – spasilaca, navedeno je u saopštenju.

(Pančevac)