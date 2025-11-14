Batut: Virus se širi i u Južnom Banatu

Dokazani su virusi tipa A(H1)pdm09, A(H3), B i A netipizirani.

U 45. nedelji 2025. godine, od 3. do 9. novembra, u Srbiji je registrovano 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“.

– Stopa oboljevanja je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone – navode iz Batuta.

Pokazatelji geografske rasprostranjenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan.

Najviša stopa oboljevanja zabeležena je kod dece do četiri godine (282,01/100.000 stanovnika), a potom u grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika).

Pored toga, u okviru sentinel nadzora akutnih respiratornih infekcija, registrovano je ukupno 10.355 slučajeva, sa stopom incidencije od 884,9 na 100.000 stanovnika.

– Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripA u sezoni nadzora 2025/2026. prijavljeni su iz Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga i uključuju infekcije virusom tipa A(H3) i A netipizirani – navodi Batut.

Od početka sezone nadzora 2025/2026, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritorijama Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, kao i Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Dokazani su virusi tipa A(H1)pdm09, A(H3), B i A netipizirani.

(Pančevac)