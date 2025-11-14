Dijani Hrki ponovo ukazana pomoć u Medigroup bolnici

Mesec ulazi u Vagu: Evo kojim znakovima neće prijati
Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, izašla je iz bolnice nakon što je primila infuziju i doslovno dovedena ispred Skupštine!
Dijana Hrka, koja je započela štrajk glađu pre 13 dana, danas je drugi put primljena u privatnu bolnicu kako bi primila infuziju.
Nakon toga, ponovo se vratila u šator ispred Skupštine,
(Pančevac/Informer)
