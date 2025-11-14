Dijani Hrki ponovo ukazana pomoć u Medigroup bolnici

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, izašla je iz bolnice nakon što je primila infuziju i doslovno dovedena ispred Skupštine!

Dijana Hrka, koja je započela štrajk glađu pre 13 dana, danas je drugi put primljena u privatnu bolnicu kako bi primila infuziju.

Nakon toga, ponovo se vratila u šator ispred Skupštine,

View this post on Instagram A post shared by SRB Journal (@srbjournal)

(Pančevac/Informer)