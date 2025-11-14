Vesti Društvo

Dijani Hrki ponovo ukazana pomoć u Medigroup bolnici

17:22

14.11.2025

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, izašla je iz bolnice nakon što je primila infuziju i doslovno dovedena ispred Skupštine!

Dijana Hrka, koja je započela štrajk glađu pre 13 dana, danas je drugi put primljena u privatnu bolnicu kako bi primila infuziju.

Nakon toga, ponovo se vratila u šator  ispred Skupštine,

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SRB Journal (@srbjournal)

(Pančevac/Informer)

