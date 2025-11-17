Od danas i noćna smena u Domu zdravlja

U lančanom sudaru na Pupinovom mostu četiri osobe povređene
Od 17. novembra Dom zdravlja Pančevo započinje pružanje zdravstvenih usluga u okviru noćnog rada.
Usluge će se obavljati u prostorijama Službe za kućno lečenje i negu, u ulici Miloša Obrenovića 4A. Noćni tim činiće lekar, medicinska sestra ili tehničar, kao i dva laboranta.
Radno vreme službe biće od 20 do 6 časova ujutru. Iz Uprave Doma zdravlja navode da je ova organizacija rada uvedena radi poboljšanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
