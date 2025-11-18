Stroga zabrana: Usvojen važan zakon za sve koji se greju na drva

Narodna skupština Srbije usvojila je Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, čime je napravljen važan korak u zaštiti šuma i suzbijanju nelegalne seče. Zakon, kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, zabranjuje plasiranje na tržište drveta koje je posečeno nezakonito, kao i proizvoda koji nastaju od takvog drveta.

Ovaj zakon prvenstveno se odnosi na pravna lica, preduzetnike i sve subjekte koji prvi put stavljaju drvo ili drvne proizvode na tržište Srbije, bilo da potiču iz domaće proizvodnje ili iz uvoza. Novi propis uvodi obavezu primene sistema dužne pažnje, koji podrazumeva prikupljanje dokumentacije o poreklu drveta, procenu rizika od nelegalnog stavljanja na tržište i preduzimanje mera za smanjenje tog rizika, piše BizPortal.

Trgovci su obavezani da vode evidenciju o dobavljačima i kupcima u svim fazama lanca snabdevanja, čime se obezbeđuje potpuna sledljivost porekla drveta i drvnih proizvoda.

Usvajanjem ovog zakona, Srbija se usklađuje sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti borbe protiv nelegalne seče i trgovine drvetom, u okviru Poglavlja 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dragan Glamočić, istakao je da ovaj zakon jača sistem zaštite šuma, doprinosi očuvanju prirodnih resursa, većoj transparentnosti u trgovini drvetom i boljoj zaštiti životne sredine, uključujući očuvanje biodiverziteta i ublažavanje klimatskih promena.

Nadzor nad primenom Zakona vršiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, putem šumarske inspekcije.