U OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ u Vojlovici: Održana radionica ekološkog opismenjavanja dece

PANČEVO – Edukacija dece u okviru jednodnevne ekološke radionice je sprovedena u osnovnoj školi „Bratstvo Jedinstvo“ u Pančevu, u naselju Vojlovica, sa učenicima prvog dva razreda osnovne škole, piše sajt Lokalne vesti.

Cilj je bio ekološko opismenjavanje dece odnosno unapređenje i razvijanje ekološke svesti kod dece o važnosti očuvanja prirode kroz učenje o biodiverzitetu – biljnom i životinjskom svetu u našoj neposrednoj okolini i kroz predavanje o važnosti očuvanja zdravog vazduha.

Radionica je u sebi sadržala više aktivnosti kojima su deca istovremeno razvijala kreativnost, maštu, ali i učila o znamenitostima grada, o biljnim i životinjskim vrstama i zaštiti životne sredine. To je bilo moguće uz igru i zabavu s edukativnom publikacijom „Šarena lica gradskih ulica“. Publikacija je namenjena deci uzrasta 6 do 10 godina.

S obzirom da je publikacija na temu upoznavanja znamenitosti Pančeva, uz nabrajanje biljnog i životinjskog sveta, prirode oko nas i zelenih gradskih oaza, u potpunosti se uklapila u osnovnu ideju ove edukacije – a to je edukacija dece o važnosti očuvanja prirode.

Najmlađi su putem jednodnevne kreativne radionice bili edukovani na adekvatan način, prilagođeno uzrastu, o načinu očuvanja životne sredine, o važnosti očuvanja biljnog i životinjaskog sveta, s krajnjim ciljem obrazovanja dece u oblasti očuvanja životne sredine i izgradnje zdravih životnih navika koje ne ugrožavaju prirodu oko nas.

Radionica je održana u Osnovnoj školi “Bratstvo Jedinstvo” u Vojlovici u odeljenju I-2 učiteljice Snežane Đorđević. Deca su aktivno učestvovala u radu i iskazala veliko interesovanje za teme vezane za očuvanje prirode.

Radionica je realizovana u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Pančeva.

(Pančevac/Lokalne vesti))