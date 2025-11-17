RHMZ izdao hitno upozorenje: Evo kada tačno kreću obilne padavine

U utorak i sredu očekuje se oblačno i znatno hladnije vreme sa kišom, koja će u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima biti intenzivnija.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na obilne padavine koje se očekuju u utorak i sredu, 18. i 19. novembra, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

– U utorak i sredu očekuje se oblačno i znatno hladnije vreme sa kišom, koja će u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima biti intenzivnija. Lokalno, na području AP Kosovo i Metohija, očekuje se od 50 do 100 mililitara padavina u periodu od 48 sati – navodi RHMZ.

Takođe, u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije očekuje se od 30 do 60 milimetara kiše tokom ta dva dana.

(Pančevac)