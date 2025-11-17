Dijana Hrka obustavila štrajk glađu

Dijana Hrka, majka mladića poginulog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu prošlog novembra, večeras je obustavila štrajk glađu u koji je stupila pre 16 dana sa zahtevima za utvrđivanje odgovornosti za tu nesreću i za raspisivanje vanrednih izbora.

Ona je u obraćanju rekla da je dobila blagoslov dva sveštenika da prekine štrajk glađu kao i da su je na to pozvali i medicinski radnici iz cele Srbije.

„Ja ću danas da prekinem štrajk glađu ali ostajem ovde. Neću moj narod izneveriti. Možđa bi neko voleo da me vidi mrtvu ali mislim da sam potrebnija živa“, kazala je Hrka i dodala da će „pomeriti neke granice“.

(Beta)