Dolovo: Predstavljena zbirka pesama „Dete ravnice“ Nikole Radonjina

Premijerna promocija zbirke pesama „Dete ravnice”, autora Nikole Radonjina, biće održana u Pančevu, u subotu, 29. novembra, od 19 sati u Gradskoj biblioteci Pančevo, koja je ujedno i jedan od izdavača.

Proteklog vikenda promocija je upriličena u dolovačkom Domu kulture „25. maj”. Radonjin je predstavio nekoliko svojih pesama, a priliku da to isto uradi imao je pesnički podmladak iz Dolova, čije su pesme zastupljene u prošlogodišnjem zborniku radova „Neodol”.

U muzičkom delu nastupio je kamerni orkestar „Aksentije Maksimović” i deca mlađeg uzrasta iz klase violine profesora Luke Balaša, učenici izdvojenog odeljenja u Dolovu Muzičke škole „Jovan Bandur” iz Pančeva.

Uz stihove, čuli su se i zvuci gitare Miroslava Prvulja i harmonike Zorana Ilića.

U samom finalu večeri, Radonjin je sa narodnim pevačem Žikom Martinovim i harmonikašem Zoranom Ilićem otpevao pesmu „Dva brata iz ravnog Banata“.

