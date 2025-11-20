Novi lek za mršavljnje osvaja mreže, ako ga koristite ovo morate pročitati

“Uzmi Molekul i zaboravi da hrana postoji“, glasi obećanje novog trenda za mršavljenje koji se širi društvenim mrežama.

Viralni TikTok klipovi prikazuju influensere koji se hvale transformacijom tela i brzim gubitkom težine, dodatno pogoršavajući problem ličnog imidža i samopozdanja zbog kojeg mnogi mladi ljudi strepe kada se pogledaju u ogledalo.

Ove percipirane nesavršenosti sve češće se pokušavaju “popraviti“ brzim rešenjima – pilulama i injekcijama koje obećavaju lako menjanje tela. U SAD i Velikoj Britaniji lekovi za mršavljenje kao što su “Ozempic” i “Wegovy” dominiraju naslovima. Ali u Rusiji i Istočnoj Evropi pojavio se drugačiji trend.

Mladi se okreću leku zvanom “Molekul”, a neki dele svoja iskustva u nedavnom izveštaju BBC-a.

Iza društvenih mreža krije se zabrinjavajuća istina: Molekul sadrži supstancu koja je zabranjena u Velikoj Britaniji, EU i SAD zbog opasnih nuspojava.

Sastojci za koje se tvrdi da se nalaze u Molekulu uključuju koren maslačka, seme komorača i crni čaj – biljne komponente koje zvuče bezopasno, ali testovi su pokazali suprotno. Ove pilule sadrže sibutramin, supstancu sa kontroverznom regulatornom istorijom, piše Science Alert.

Šta je sibutramin?

Sibutramin se prvobitno prodavao na recept pod imenom “Reductil” i bio je široko korišćen za gubitak težine. Deluje tako što menja hemijske procese u mozgu koji kontrolišu osećaj gladi. Konkretno, povećava nivo serotonina i noradrenalina u delu mozga koji signalizira kada se osoba oseća sita, što znači da ljudi brže osećaju sitost i manje jedu.

Sibutramin takođe može blago povećati brzinu sagorevanja energije i sprečiti usporavanje metabolizma tokom mršavljenja. Zajedno, ovi efekti mogu pomoći ljudima da izgube težinu i lakše je održe.

U jednoj studiji, osobe sa prekomernom težinom ili gojaznošću izgubile su 5–10 odsto telesne mase kada su koristile sibutramin uz smanjeni unos kalorija, redovno vežbanje i podršku u promeni navika.

Međutim, upotreba leka je opala kako su se pojavljivali dokazi da može povećati rizik od ozbiljnih srčanih problema.

Godine 2010. Evropska agencija za lekove prestala je da dozvoljava propisivanje sibutramina nakon objavljivanja rezultata jedne velike studije, koja je pokazala da lek povećava rizik od srčanog udara i moždanog udara, naročito kod osoba sa već postojećim problemima sa srcem.

Regulatori lekova u SAD i Velikoj Britaniji su sledili isti korak, navodeći da rizici prevazilaze koristi. Odluka je bila jasna: sibutramin je preopasan za opštu upotrebu.

Nuspojave sibutramina

Nuspojave sibutramina nisu samo teoretske – dobro su dokumentovane i potencijalno opasne po život. Uobičajene reakcije uključuju suva usta, zatvor, nesanicu i glavobolju. Takođe je zabrinjavajuće da lek može povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca stimulisanjem instinkta “borba ili beg“. To dodatno opterećuje srce, što je posebno rizično za ljude sa srčanim ili vaskularnim problemima. U ozbiljnijim slučajevima može dovesti do srčanog udara ili moždanog udara.

Serotoninski sindrom

Sibutramin može opasno reagovati sa drugim lekovima, što mnogi korisnici možda ne znaju. Na primer, ako se uzima sa određenim antidepresivima – kao što su inhibitori monoaminooksidaze ili selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina – može izazvati stanje poznato kao serotoninski sindrom.

Ova dva leka povećavaju nivo serotonina, i ako on postane previše visok, može izazvati ozbiljnu i potencijalno smrtonosnu reakciju. Isti rizik postoji ako se sibutramin kombinuje sa nekim lekovima protiv migrene, poput sumatriptana, ili sa određenim opioidnim analgeticima, poput fentanila.

Serotoninski sindrom može izazvati simptome kao što su konfuzija, nemir, znojenje, groznica, ubrzan rad srca, grčevi mišića i problemi sa koordinacijom.

Sibutramin se prerađuje u jetri, pa može stupiti u interakciju sa drugim lekovima koji se razlažu na isti način. Neki antibiotici, poput eritromicina, i antifungalni lekovi poput ketokonazola mogu blokirati enzime u jetri, povećavajući nivo sibutramina i rizik od nuspojava.

U Rusiji, sibutramin je i dalje dostupan na recept za lečenje gojaznosti kod odraslih. Ipak, i dalje se pojavljuje u neregulisanim suplementima, uključujući Molekul, često sa obmanjujućim etiketama koje tvrde da su “prirodni“ ili “biljni“ i prodaju se online ili neformalnim kanalima.

Ovi proizvodi zaobilaze regulatornu kontrolu, što otežava potrošačima da znaju šta zapravo uzimaju. Pristupačnost zna da zavarava: ono što izgleda kao bezopasni suplement kupljen kod navodno legitimnog prodavca može sadržati zabranjeni lek koji može izazvati ozbiljnu štetu.

Ovaj povratak sibutramina pokazuje koliko neregulisane dijetetske pilule mogu biti opasne i zašto je važno proveriti da li je svaki suplement bezbedan i legalan pre upotrebe. Priča o sibutraminu je upozorenje: čak i lekovi koji su nekada bili odobreni mogu imati skrivene opasnosti, posebno ako se zloupotrebljavaju ili prodaju ilegalno. A obećanje lakog mršavljenja često dolazi sa cenom mnogo višom od one navedene na etiketi.

