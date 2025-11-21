Pančevo Politika i društvo

IZAŠAO „PANČEVAC”: I seoske i gradske teme

12:07

21.11.2025

Foto: Milan Šupica

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 21. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: počeli radovi na saobraćajnicama u Glogonju, Starčevu i Banatskom Novom Selu, a kapela se gradi u Dolovu; glavobolje ratara zbog cena đubriva; sve o snimanju legendarnog „Salaša u malom ritu” u Omoljici; novi nastavak feljtona „O, Opovo”…

„Pančevac” piše o energentima i situaciji sa grejanjem zbog gasa, sajmu zapošljavanja, nasleđivanju penzije… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U nedeljniku redovno izlazi rubrika „I to je Pančevo”: tri slike, tri potpisa. Evo prvog para:

E, konju…

Za ljude koji su nam posebno dragi kažemo – zna sve o meni.
Jer se otvaramo…
Izgovaramo stvari koje, inače, ne bismo.
Ali, povuku nas emocije.
A svako normalan treba nekog da ga sasluša.
Nekog što smatra za onu osobu s kojom treba da se priča.
Dogodi se onda faul, više ili manje besmislen.
Pa kažemo sebi: e, konju. Ili – kobilo.

(„Pančevac" / S. T.)

(„Pančevac” / S. T.)

