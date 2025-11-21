IZAŠAO „PANČEVAC”: I seoske i gradske teme
U nedeljniku redovno izlazi rubrika „I to je Pančevo”: tri slike, tri potpisa. Evo prvog para:
E, konju…
Za ljude koji su nam posebno dragi kažemo – zna sve o meni.
Jer se otvaramo…
Izgovaramo stvari koje, inače, ne bismo.
Ali, povuku nas emocije.
A svako normalan treba nekog da ga sasluša.
Nekog što smatra za onu osobu s kojom treba da se priča.
Dogodi se onda faul, više ili manje besmislen.
Pa kažemo sebi: e, konju. Ili – kobilo.
