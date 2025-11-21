IZAŠAO „PANČEVAC”: I seoske i gradske teme

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 21. novembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: počeli radovi na saobraćajnicama u Glogonju, Starčevu i Banatskom Novom Selu, a kapela se gradi u Dolovu; glavobolje ratara zbog cena đubriva; sve o snimanju legendarnog „Salaša u malom ritu” u Omoljici; novi nastavak feljtona „O, Opovo”…

E, konju…

Za ljude koji su nam posebno dragi kažemo – zna sve o meni.

Jer se otvaramo…

Izgovaramo stvari koje, inače, ne bismo.

Ali, povuku nas emocije.

A svako normalan treba nekog da ga sasluša.

Nekog što smatra za onu osobu s kojom treba da se priča.

Dogodi se onda faul, više ili manje besmislen.

Pa kažemo sebi: e, konju. Ili – kobilo.

