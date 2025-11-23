Vanja Rankov prvak Evrope

Tekvondo klub Eurošped, u okviru reprezentacije Srbije, nastupio je sa dva takmičara na Prvenstvu Evrope u Švajcarskoj (Aigle). Nastupili su Marko Stefanov u kategoriji -45 kg i Vanja Rankov -63kg. Vanja je napravila istorijski rezultat za vršački klub i naš grad Vršac, osvojivši prvo mesto i zlatnu medalju, u kategoriji juniora.

Vanja je pobedila u 4 borbe. Prvo kolo predsavnicu iz Belorusije, zatim Hrvatske, BiH i u finalu predstavnicu Grčke. Trener Marin Dujić, koji je predvodio u borbi, prezadovoljan je ovim rezultatom i ističe da je ovo Vanji 3 evropsko zlato. Dva puta za redom je bila evropski šampion u kadetima, a sad u juniorima. Takođe je bila i svetski šampion u kadetima.

Niko u Srbiji nije ponovio ovakav rezultat“ kaže Marin Dujić kao glavni trener juniorske reprezentacije i ističe još da je reprezentacija Srbija uzela prvo mesto ekipno za žene i u totalnom plasmanu takođe prvo mesto. Osvojili suo 9 medalja: 4 zlata, 4 srebra i 1 bronzu, što je, takođe, najbolji rezultat ikada.

Pored Vanje iz TK Eurošped nastupio je i Marko Stefanov, koji je izgubio u teškoj borbi od takmičara iz Rusije, a koji je na kraju postao prvak Evrope. Sa takmičarima je pored selektra Marin Dujića bio i trener Damir Fejzić.

(Pančevac/Evršac)