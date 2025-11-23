Dve zlatne medalje za dizače tegova Dinama

U Zrenjaninu 22.novembra odžan je kup Srbije u disciplini mrtvo dizanje. Takmičenje je organizovao klub „Gladijator“ iz Elemira uz pokroviteljstvo Powerlifting saveza Srbije. Predvođeni Jankom Svetlikom, klub dizača tegova Dinamo nastupao je sa 4 takmičara. Zlatne medalje u konkirenciji seniora osvojili su Vesna Halupova (kategorija do 76 kg) i Marjan Plojović (kategorija do 93 kg).

Sjajni su bili i kadeti Nikola Mladenović (3.mesto) i Bogdan Jovović (2.mesto) koji su nastupali u kategoriji do 83 kg.

Ovim takmičenjem završena je takmičarska sezona za 2025. godinu u Srbiji. Krajem novembra na prvenstvu Evrope u powerliftingu za kadete i kadetkinje u Litvaniji reprezentaciju Srbije i klub Dinamo predstavljaće takmičarka Višnja Trnavac.

(Pančevac)