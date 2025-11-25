Kačarevo: Danas uručenje nagrade Ljubivoju Ršumoviću

Pesnik Ljubivoje Ršumović ovogodišnji je dobitnik nagrade „Zoran T. Popović“ za izuzetan doprinos humoru za decu. Nagrada će mu biti uručena danas u 19 časova, u okviru trinaestog Festivala humora za decu „Mala žaoka“, koji se održava u Kačarevu, u Domu omladine (Maršala Tita 13).

„Mnoge od Ršumovićevih pesama postale su trajni delovi našeg kolektivnog pamćenja. Deca su ukras sveta, Miš je dobio grip, Išli smo u Afriku, Babaroga, Vuče, vuče, bubo lenja – to su stihovi i melodije koje su obeležile detinjstvo najmanje šezdeset pet generacija. Ti stihovi su toliko usvojeni, toliko prirodno ‘narodni’, da se ponekad više ni ne setimo da imaju autora. To je najveći kompliment koji narod može da ukaže pesniku“, ističe se u obrazloženju žirija, na čijem čelu je bio književnik iz Pančeva Aleksandar Čotrić.

Nagrada je ustanovljena u znak sećanja na pančevačkog aforističara Zorana T. Popovića (1957–2022), koji je pisao nadahnute aforizme za najmlađe i inicirao pokretanje Festivala humora i satire „Žaoka“, u okviru kojeg se održava i „Mala žaoka“, namenjena deci. Prethodni dobitnici ovog priznanja bili su Rade Đergović, Bojan Ljubenović i Dejan Milojević.

Na svečanosti u Kačarevu biće uručene i nagrade učenicima osnovnih škola s teritorije Pančeva, za najbolje likovne i literarne radove pristigle na konkurs „Mislim, crtam, pišem – bolje, lepše, više“.

Uz Ljubivoja Ršumovića, svoje stihove i priče deci će kazivati i književnici Mariana Stratulat iz Vršca, te Senka Pavlović i Aleksandar Čotrić iz Pančeva.

Organizator Festivala je Dom kulture iz Kačareva, a pokrovitelj Grad Pančevo.

