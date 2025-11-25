Vesti Društvo

Hitno se oglasila NBS: Obustavlja se platni promet sa NIS-om ako ne dobije licencu

14:06

25.11.2025

Narodna banka Srbije hitno se oglasila i obavestila javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, a ukoliko kompanija NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom.

Ova odluka je doneta kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano, navodi se u saopštenju.

(Pančevac)

