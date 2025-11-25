Veselo u FK Dolina Padina: Veče za poštovanje i iskrenu zahvalnost

FK Dolina iz Padine ugostilaje ekipu MEDIA–LIVE – TV, a posebno komentatora Vladimira Mertela, koji su prenosili fudbalsku utakmicu u kojoj je FK Dolina pobedila FK Ševac Kusići.

„Nakon prenosa, Vladimir je ostao na druženju i upravo ti trenuci, van kamere, otkrivaju pravu lepotu sporta, razgovori, iskrene impresije i atmosfera koja se ne namešta, već se desi sama. Hvala mu na vremenu, profesionalnosti i sjajnoj energiji koju je doneo u naš klub. Uvek je zadovoljstvo kada se u Dolini sretnu ljudi koji sport ne rade, nego ga žive“, navode iz FK Dolina Padina.

(Pančevac)