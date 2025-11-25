Večeras tribina Zaustavimo digitalno nasilje nad ženama i devojčicama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Gradskoj upravi Pančeva biće održana tribina pod nazivom „Zaustavimo digitalno nasilje nad ženama i devojčicama“.

Tribina će se održati danas, 25. novembra, u maloj sali Gradske uprave, sa početkom u 18 časova.

Tribina ima za cilj podizanje svesti o rastućem problemu digitalnog nasilja, koje sve češće pogađa žene i devojčice, naročito u onlajn prostoru. O očuvanju bezbednosti, prevenciji i mehanizmima podrške govoriće stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i lokalnih institucija.

Gradska većnica zadužena za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Sanja Patalov Stojadinović, pozvala je sugrađanke da prisustvuju tribini i istakla važnost zajedničkog delovanja u borbi protiv svih oblika nasilja.

„Pozivam sve naše sugrađanke da nam se pridruže. Digitalno nasilje je sve prisutnije, a upravo kroz edukaciju i zajedničku akciju možemo da izgradimo sigurnije okruženje za svaku ženu i devojčicu“, poručila je Patalov.