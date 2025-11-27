Da li nas čeka jedna od najhladnijih zima: Ovo je prognoza za decembar

Nakon prilično hladnog i oštrog kraja novembra bilo bi očekivano da decembar obeleže minusi i sneg. Međutim, meteorolozi su najavili neočekivanu promenu zbog koje mnogi misle da je surova zima odložena! U prognozi se navodi da će prvog dana sledećeg meseca biti u najtoplijem delu dana 11 stepeni, iako će jutra doneti neizbežni zimski pečat – temperature u minusu i maglu.

Vremenska prognoza za prvu nedelju decembra

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je u vremenskoj prognozi najavio da će 1. decembra ujutro mestimično biti magle i niske oblačnosti, a u toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će biti od -2 do 2 stepeni, a najviša od 6 do 11 stepeni.

U prvoj nedelji decembra srednja temperatura u većem delu Srbije će biti u granicama višegodišnjeg proseka, dok će u Timočkoj krajini biti iznad proseka. Minimalna temperatura će biti između 1 i 5 stepeni, a maksimalna do 4. decembra od 8 do 14 stepeni, a od 6. decembra do 11 stepeni.

Između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine najniža temperatura vazduha će se biti od -6 do 0 stepeni, dok će dnevne maksimalne do 4. decembra biti od 1 do 7 stepeni, zatim od 0 do 6 stepeni.

– Od 2. do 6. decembra u jutarnjim satima očekuje se česta pojava magle i niskih oblaka. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, osim u oblastima sa dužim zadržavanjem magle, gde će biti hladnije – objavljeno je na sajtu RHMZ.

U izgledima vremena se navodi da će u krajevima do 500 metara nadmorske visine do 2. decembra biti vetrovito, malo toplije i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine. Od 3. do 15. decembra očekuje se prosečno toplo vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili susnežice, a tokom druge dekade decembra i snega uz moguće formiranje snežnog pokrivača.

Intenzivne padavine se u Beogradu očekuju 4. decembra.

Vremenska prognoza za drugu nedelju decembra

Od 8. do 14. decembra, srednja temperatura će biti u granicama višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije, osim u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji gde se očekuje da bude iznad višegodišnjeg proseka.

U nižim predelima će minimalna temperatura biti od -3 do 3 stepena, u krajevima iznad 1.000 metara nadmorske visine od -8 do -2 stepena. Dnevna maksimalna temperatura do 1.000 metara nadmorske visine će se kretati od 1 do 6 stepeni, samo će na zapadu i jugu Srbije biti i do 9 stepeni. U višim krajevima najveća temperatura u toku dana će biti od -1 do 7 stepeni.

Sedmodnevna suma padavina će biti od 5 do 10 mm, a u brdovito-planinaskim predelima na jugozapadu lokalno do 15 mm.

Intenzivne padavine se očekuju u Beogradu 9. i 13. decembra.

Vremenska prognoza za treću i četvrtu nedelju decembra

U Srbiji će od 15. do 21. decembra srednja temperatura u slivu Zapadne Morave, u jugoistočnoj Srbiji i većem delu zemlje biti u granicama višegodišnjeg proseka.

Najniže temperature vazduha u krajevima do 1.000 metara nadmorske visine od -4 do 1 stepen. Između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine minimalna temperatura će biti od -10 do -3 stepena.

Maksimalne temperature u toku dana, najavio je RHMZ, u nižim krajevima od 1 do 8 stepeni, dok će u planinskim predelima najviša temperatura biti od -2 do 4 stepena.

Padavine u većem delu Srbije ostaju ispod proseka i očekuje se da sedmodnevna suma bude od 5 do 10 mm, u brdovito-planinskim predelima na jugozapadu lokalno do 15 mm.

Kako se vidi na grafikonu, do kraja meseca, u četvrtoj nedelji decembra, minimalne temperature će biti od oko -1 do 1 stepen, dok će maksimalna dostizati pojedinim danima do 7 stepeni. U odnosu na prethodnu sedmicu predviđa se blaži pad temperature.

Sezonska vremenska prognoza

Decembar će biti blaži i prosečno vlažan

– srednja minimalna temperatura vazduha iznad proseka, viša za 1 do 2 stepena

– u Beogradu i široj okolini srednja minimalna temperatura oko 2

– srednja maksimalna temperatura iznad proseka, viša za 1 do 2 stepena

– u Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 8.2 stepena

– mesečna suma padavina u granicama proseka, niža do 5 mm

– u Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm

(Pančevac)