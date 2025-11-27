Hronika

Pančevačka policija u Opovu zaplenila arsenal oružja

Policija je u pretresu stana osumnjičenog pronašla i oduzela 7 pušaka i 1 pištolj, više okvira za puške i pištolj, kao i municiju. Osumnjičeni pušten da se brani sa slobode.

17:21

27.11.2025

Foto: PU Pančevo
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv pedesetjednogodišnjeg muškarca iz okoline Opova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je u pretresu stana osumnjičenog pronašla i oduzela sedam pušaka i jedan pištolj, više okvira za puške i pištolj, kao i municiju.

Ipak, iako je pronađeno brdo oružja, kako javljaju mediji, nezvanično se saznaje, iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu policiji je naloženo da krivičnu prijavu podnese u redovnom postupku, a osumnjičenom nije određeno ni policijsko zadržavanje, što je krajnje neuobičajeno kada je u pitanju zaplena ovolike količine oružja, pogoovo ovog tipa koji građani ne smeju da imaju u svom posedu.

 

 

