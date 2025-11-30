Vesti Društvo

Za 5 dana poginulo 9 ljudi na putevima u Srbiji, MUP uputio hitan apel

11:47

30.11.2025

Foto: MUP Srbije

U samo pet dana na putevima Srbije dogodilo se 460 saobraćajnih nesreća, život je izgubilo 9 ljudi, 38 je teško, a 167 lakše povređeno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i apelovalo na sve vozače.

Kako je istakao MUP, najviše stradalih bili su putnici u putničkim vozilima.

Dodaju da sa niskim temperaturama i najavljenim snegom, rizici postaju još veći, te vozačima MUP apeluje na sledeće:

Vozite sporije.
Razmislite pre svakog preticanja.
Usporite onda kada svi drugi žure.
Nijedan put nije vredan izgubljenog života.
– Krenite na put samo sa zimskom opremom i maksimalnom pažnjom. Bezbednost počinje od svakog od nas – apeluje MUP.

 

(Pančevac)

