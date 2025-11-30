Vučević: Ubedljiva i čista pobeda, građani izabrali odgovornu demokratsku vlast

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je večeras toj stranci i njihovim partnerima na ubedljivim pobedama u Mionici, Negotinu i Sečnju, kao i građanima kojima je poručio da su izabrali odgovornu demokratsku vlast, koja će se starati o njihovim problemima na lokalnom nivou.

Vučević je naveo da je današnje lokalne izbore obeležila velika izlaznost i istakao da je zbog toga ubedljiva pobeda SNS-a i koalicionih partnera još veća i čistija.

Predsednik SNS-a je naveo da su rezultati obrađeni 100 odsto u Negotinu i Mionici, a da je u Sečnju obrađeno 16 od 17 biračkih mesta. „Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naša lista Aleksandar Vučić najbolje za Negotin, Aleksandar Vučić najbolje za Mionicu, Aleksandar Vučić najbolje za Sečanj, odnela ubedljivu i čistu pobedu“, rekao je Vučević.

– Ovo su izborni rezultati na jednom ozbiljnom izlaznom nivou i time je naša pobeda ubedljivija i čistija – rekao je Vučević.

(Pančevac)

Vučić: Pobeda u sve tri opštine – Negotinu, Sečnju i Mionici