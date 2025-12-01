Kup Pančeva 2025: 104 medalje i šest pehara za PK Dinamo

Na XXIX međunarodnog plivačkog mitinga „Kup Pančeva 2025“ nastupilo je 287 takmičara iz 25 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Učestvovali su plivači klubova iz Srbije – 11.April Beograd, Bjelica Vrbas, Delfin Šabac, Novi Beograd 011, Novi Sad, Olimp, Partizan, PK Arena 2015, Plavi Talas Beograd, Polet Sombor, Poseidon, Sigma, Sparta Pančevo, Spartak Subotica, Sveti Nikola, Taš 011 Beograd, Tri delfina, Ušće, Valis, Vojvodina, Vračar Beograd i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, Aquafit, Bosna i Ilidža iz Sarajeva i Olymp iz Banja Luke.

Boje PK Dinamo branilo je 93 plivača, koji su zajedno osvojili 104 medalje, od kojih je 55 zlatnih, 33 srebrne, 16 bronzanih i 6 pehara za najuspešnije u svojoj kategoriji.

(Pančevac)