Sutra Rafinerija prestaje da radi: Vučić najavio HITAN sastanak povodom NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas, 1. decembra, biti održan ključni sastanak o NIS-u. Od odluka Stejt departmenta i kancelarije OFAC zavisi da li će licenca za rad NIS-a biti produžena i da li će rafinerija nastaviti sa radom.

Vučić je juče istakao da je u kontaktu i sa ruskim i sa američkim zvaničnicima:

– Zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno – rekao je, dodajući da situacija nije laka.

Predsednik je naglasio da kod Amerikanaca i Rusa „nema previše žurbe“, ali da građani nemaju razloga za paniku. Vučić je najavio da će večeras i sutra nastaviti razgovore sa Amerikancima, uz upozorenje da neuspeh u nalaženju rešenja za NIS može izazvati velike probleme u bankarskom sektoru.

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nedavno je ostakla da rafinerija NIS-a ostaje u toploj cirkulaciji do 2. decembra, dok se čeka odgovor iz Vašingtona o produžetku licence za rad. Ukoliko odgovor bude pozitivan, rafinerija bi već 15. decembra mogla da izbaci prvi dizel iz svoje proizvodnje, što je u skladu sa dosadašnjim planovima i NIS-ovim rezervama.

Đedović Handanović je tada istakla da je plan uvoza naftnih derivata za decembar značajno povećan: ukupno 133.000 tona, od čega 103.000 tona dizela i 26.000 tona benzina. Najveći deo uvoza obavlja se Dunavom, a situacija se prati svakodnevno.

Ministarka je dodala da se rade dodatne mere za unapređenje logistike u saradnji sa brodarima, kako bi sistem bio što efikasniji.

(Telegraf Biznis)