Vitman o radovima na stadionu SRC Mladost

Finansijska podrška Autonomne pokrajine Vojvodine preko Uprave za kapitalna ulaganja omogućila je da započnemo rekonstrukciju i dogradnju tribina na stadionu našeg superligaša FK „Železničar“. Ovaj projekat je prepoznat kao strateški važan, ne samo za sport, već za ceo grad i još jedan je primer kako konkretna politika i pravovremena podrška Pokrajine menjaju infrastrukturu na bolje, saopštila je danas Maja Vitman menadžerka Grada Pančeva prilikom posete radovima.

Razlozi za rekonstrukciju i dogradnju „Zbog velikog interesovanja gledalaca pojavio se problem nedovoljnog broja mesta za sedenje. Pored toga, usled tehnološkog napretka i unapređenja fudbalskih pravila, ukazala se potreba za obezbeđivanjem adekvatnog prostora za „VAR sobu“, što će biti rešeno rekonstrukcijom zapadne tribine“, istakla je Vitman.

Ugovorena vrednost radova je u iznosu od 167.367.974,76 sa pdv-om i biće dvogodišnje finansiranje.

„Zahvalni smo na podršci od strane naše Severne pokrajine putem „Uprave za kapitalna ulaganja“ imajući u vidu celokušan značaj nastavka radova na terenu našeg superligaša. Zahvaljujući podršci Autonomne pokrajine Vojvodine, kapacitet stadiona će porasti sa 2.155 na 2.967 mesta, i uz to će se dodatno urediti sadržaj koji je neophodan za kvalitetnije funkcionisanje samog objekta. Danas, obilaskom terena, možemo videti da su radovi uspešno krenuli i da se prvi rezultati na terenu već vide. Početak radova na rekonstrukciji i dogradnji tribina na fudbalskom stadionu u okviru SRC „Mladost“ se odnosi na radove izmeštanja podzemne infrastrukture, poput atmosferske i fekalne kanalizacije i vodovodne mreže, kao i potrebnih radova na izmeštanju optike.

Takođe, dopremljena je je i mašina za postavljanje larsen talpi, koje će služiti da bi se zaštitili reflektori, zamenom podtla i ojačanjem postojeće tribine“, rekla je Vitman.

Grad Pančevo u kontinuitetu ulaže u unapređenje fudbalskog stadiona, koji se nalazi u okviru Sportsko-rekreativnog centra „Mladost“ u Pančevu. U prethodnom periodu realizovani su značajni radovi, postavljena je veštačka trava, dograđene su tribine, izgrađena je VIP loža i ugrađeni su reflektori koji omogućavaju odigravanje utakmica u večernjim terminima.

Na lokaciji SRC Mladost planirani su sledeći radovi:

• dogradnja zapadne tribine,

• izgradnja južne tribine,

• izgradnja nadstrešnice iznad istočne tribine.

„S obzirom na to da se na ovom stadionu igraju fudbalske utakmice najvišeg ranga takmičenja, stvorila se potreba da se objekat dodatno unapredi, kako radi ispunjavanja uslova Fudbalskog saveza Srbije, tako i radi boljeg komfora navijača. Na stadionu su do sada odigrane kvalifikacione utakmice mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, kao i mečevi Super lige Srbije u kojima su gostovali klubovi kao što su Crvena zvezda i Partizan“, rekla je Vitman.

Postojeći kapacitet i sadržaj

• Zapadna tribina: 947 mesta

• Istočna tribina: 1208 mesta

Ukupno: 2155 mesta za sedenje

Dogradnja zapadne tribine biće izvedena u stilu postojeće, dok će južna tribina vizuelno i funkcionalno slediti arhitekturu istočne tribine. Nadstrešnica nad istočnom tribinom biće izvedena u skladu sa postojećom nadstrešnicom na zapadnoj strani.

Pešački pristup za domaće navijače biće organizovan sa severne strane preko glavnog ulaza, kao i sa istočne strane iz ulice Makedonska. Gostujući navijači koristiće zaseban ulaz na jugoistočnoj strani, takođe iz ulice Makedonska.

U okviru zapadne tribine nalaze se toaleti, VIP lože, loža za novinare, toaleti za VIP i novinare, kontrolna soba, VAR kamere i platforme za TV prenos.

Istočna tribina sadrži toalete i tehničke prostorije, ali nije pokrivena nadstrešnicom.

Novi kapaciteti

Planirano je da se dogradi još 812 mesta za sedenje, čime će stadion imati ukupno 2.967 mesta.

„Nadamo se da nam vremenski uslovi neće usporiti i produžiti rok za izvođenje radova, koji je 150 kalendarskih dana. Ukoliko bude bilo potrebe, kako bi se svi tehnološki zahtevi ispoštovali u skladu sa strukom i zakonima, rok će se produžiti. Najvažniji je krajnji proizvod, a to je da objekat bude na prvom mestu bezbedan i predan na korišćenje korisniku. Ovo je investicija u sport, u mladost, u veru u uspeh i u svaki gol koji tek dolazi“, naglasila je Vitman.

(Pančevac)