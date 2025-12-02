Vučić se sastao sa timovima za energetsku bezbednost

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, nakon čega će se predsednik obratiti medijima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

