Politika Vesti

Vučić se sastao sa timovima za energetsku bezbednost

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, nakon čega će se predsednik obratiti medijima

11:17

02.12.2025

Podeli vest:

Printscreen/YT

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, nakon čega će se predsednik obratiti medijima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.