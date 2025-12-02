Glavni trener AK „Panonija“ Saša Stojilović dobitnik 2 plakete

Tradicionalni „Dani atletike“ su po prvi put organizovani u Kuli i okupili su i ovog puta celokupni atletski svet. Kao i svake godine održano je niz predavanja i seminara a svi učesnici su na kraju dobili i

Sertifikate koji su sastavni deo dokumenata prilikom licenciranja trenera.

Ove godine sa ponosom ističemo da je glavni trener Atletskog kluba „Panonija“ iz Pančeva, Saša Stojilović dobitnik dve plakete Srpskog Atletskog Saveza.

Naime, ove godine je njegov pulen Vladimir Mirkov u dvorani u disciplini sportskog hodanja na 3.000m dva puta obarao državni rekord, a u oktobru je i u Zagrebu u disciplini hodanja na putu na 5km takođe oborio rekord Srbije.

Plakete je u ime kluba primio Aleksandar Dragojević, sportski direktor „Panonije“.

Ovaj uspeh je morao da bude nagrađen i od strane Srpskog Atletskog Saveza a Saša Stojilović kao trener sa profi licencom pored njega radi i kao glavni klupski trener prati i rad „najbrže Srpkinje“ Milane Tirnanić koja je i ove godine potvrdila tu titulu zlatnim medaljama u dvorani na 60m i na stadionu na 100m.

Ovom manifestacijom Atletski klub „Panonija“ je uspešno završio 2025. godinu a planovi za narednu su već napravljeni. Pored takmičarskog sporta, ovaj klub se dokazao i kao organizator velikih sportskih manifestacija poput „Fox Trail-a“ i Ulične trke Pančevo.

(Pančevac)