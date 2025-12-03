Pančevo Politika i društvo

Gradska biblioteka večeras u 18 sati:Svečano obeležavanje pola veka Udruženja MNRO

10:41

03.12.2025

Gradska biblioteka Pančevo Foto: Gradska biblioteka/Katarina Janković
Foto: Katarina Janković

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva organizuje svečani program  3. decembra, u Gradskoj biblioteci Pančevo, sa početkom u 18 časova.

Događaj je deo obeležavanja 50 godina postojanja i rada Udruženja, a program uključuje:

18:00 – Izložba
„50 godina Udruženja – Putujemo zajedno bez barijera“

19:00 – Okrugli sto
„50 godina podrške kroz oči roditelja“

Ovaj važan jubilej pruža uvid u razvoj podrške osobama sa smetnjama u razvoju, kroz iskustva roditelja, stručnjaka i šire zajednice. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju i podrže zajednički rad na unapređenju inkluzije i razumevanja.

(Pančevac)

