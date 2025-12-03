AK Panonija uspešna na „Trci uz stepenice“ u Vršcu

U Vršcu je 30. novembra održana „11. Trka uz stepenice“, tradicionalno sportsko takmičenje na stazi dugoj 750 metara sa 430 stepenika i 133 uspona.

Ovogodišnja trka, koja se inače održava krajem maja, zbog tehničkih razloga pomerena je za kraj novembra, a učesnike su dočekali sneg i klizave stepenice. Uprkos zahtevnim uslovima, trku je završilo 70 takmičara.

U muškoj konkurenciji pobedio je Miloš Dragović (VAK 1926), drugi je bio Ajredin Ajeti (AK „Panonija“ Pančevo), a treći Goran Nikolić (AK „Panonija“ Pančevo). U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Sofija Marković (OAK Beograd), ispred Sare Milenković i Nađe Jelovac.

U kategoriji žena 40–49 godina treće mesto podelile su Slađana Jezdimirović (AK „Panonija“ Pančevo) i Dijana Grujin (VAK 1926).

Direktor trke, Nenad Habibović, ističe da je ovogodišnja organizacija zahtevala dodatni napor:

„Termin smo morali da pomerimo iz tehničkih razloga i nismo ga mogli ranije najaviti, pa su prijave trajale vrlo kratko. Uprkos tome, za manje od mesec dana prijavilo se više od 100 takmičara, a čak 35 u prvih 24 sata. To je za nas veliki uspeh, posebno imajući u vidu da je trka kratka, ali i veoma zahtevna.“

(Pančevac)