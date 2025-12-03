Poštuj mesto – poštuj čoveka: Oglasio se MUP, izdao važno saopštenje

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom MUP Srbije skreće pažnju javnosti na važnost ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju i poštovanje njihovih zakonskih prava, posebno kada je reč o korišćenju rezervisanih parking mesta.

– Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u kretanju i pristupu osnovnim sadržajima u zajednici. Jedna od najčešćih prepreka je nepropisno zauzimanje parking mesta obeleženih za osobe sa invaliditetom. Ta mesta nisu privilegija, već nužnost – omogućavaju bezbedniji pristup zdravstvenim ustanovama, institucijama, radnim mestima, trgovinama i drugim javnim objektima.

View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije)



Zato apelujemo na sve vozače da poštuju obeležena parking mesta i da ne zauzimaju prostor namenjen onima kojima je on zaista potreban. Samo jednim odgovornim postupkom možemo sprečiti tuđe dodatne teškoće i pokazati da kao društvo brinemo jedni o drugima.

Obeležavanje ovog dana prilika je da se podsetimo da inkluzija počinje od svakog od nas. Poštujmo pravo na kretanje, pravo na dostojanstvo i pravo na ravnopravnost.

Poštuj mesto – poštuj čoveka.

(Pančevac)