Obustava rada postrojenja Rafinerije mogla bi da traje nekoliko dana

U Rafineriji nafte Pančevo obustava rada proizvodnih postrojenja, koja je počela u utorak, mogla bi da traje nekoliko dana, saznaje Tanjug.

Nakon potpune obustave, ukoliko bi stigla licenca američkog OFAK-a za nastavak rada NIS-a, bilo bi potrebno najmanje dve nedelje da se ponovo započne pokretanje proizvodnje.

Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije iz koje je mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju.

Prva faza priprema za obustavu rada Rafinerije bio je uvođenje u fazu tople cirkulacije tokom koje su rafinerijska postrojenja bila spremna za početak proizvodnje čim bi stigla sirova nafta.

NIS je saopštio juče da je u Rafineriji nafte Pančevo započeta obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Kako je navedeno, obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu.

NIS je naveo da nastavlja snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama.

Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio juče da još nismo dobili odgovor SAD za NIS i da je Srbija dala dozvolu za gašenje Rafinerije.

„Mi smo, poštovani građani Srbije, očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD, da ne ulazimo u to da li oni donose posebne odluke, pa ih spajaju ili donose zajedno, mi nismo dobili pozitivnu odluku iz SAD“, rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

(Tanjug)