Nove cene goriva: Dizel jefiniji, cena benzina nepromenjena
10:59
05.12.2025
U nedelju, 7. decembra, u Gradskoj biblioteci u Pančevu, biće održana Zimska pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova.
Događaj traje od 11 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
Posetioci će moći da razgledaju bogatu ponudu više od 20 izlagača iz cele Srbije, među kojima će se naći gramofonske ploče, CD-ovi.
10:59
05.12.2025
10:00
05.12.2025
09:57
05.12.2025
09:49
05.12.2025
10:59
05.12.2025
13:30
03.12.2025
11:20
03.12.2025
eur
117.41 RSD
aud
66.53 RSD
cad
72.12 RSD
sek
10.73 RSD
chf
125.71 RSD
gbp
134.28 RSD
usd
100.71 RSD
bam
60.03 RSD
Organizatori su Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“ i Kulturni centar Pančeva,uz pomoć Slovenačke kinoteke i udruženja “Sava” iz Beograda.
14:00
04.12.2025