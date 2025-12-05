Kulturna dešavanja

Zimska pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova

10:52

05.12.2025

Plakat

U nedelju, 7. decembra, u Gradskoj biblioteci u Pančevu, biće održana Zimska pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova.

Događaj traje od 11 do 16 časova, a ulaz je slobodan.

Posetioci će moći da razgledaju bogatu ponudu više od 20 izlagača iz cele Srbije, među kojima će se naći gramofonske ploče, CD-ovi.

 

