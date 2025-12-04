Putevi Srbije upozoravaju: Ne otvarajte SMS o nenaplaćenoj putarini i prekoračenju brzine

BEOGRAD – Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS ( poruke) o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine jer je, kako navode, u pitanju zloupotreba.

Kako se navodi, zlonamerne SMS poruke i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.