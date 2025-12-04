Vesti Društvo

Putevi Srbije upozoravaju: Ne otvarajte SMS o nenaplaćenoj putarini i prekoračenju brzine

12:03

04.12.2025

Podeli vest:

Foto: Pixabay

BEOGRAD – Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS ( poruke) o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine jer je, kako navode, u pitanju zloupotreba.

Kako se navodi, zlonamerne SMS poruke i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

Tagovi

Putevi Srbije SMS upozorenje

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.