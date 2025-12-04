Večeras fenomen na nebu iznad Srbije: Poslednji do 2042. godine

Ovog četvrtka nas očekuje pravi spektakl – poslednji supermesec u 2025. godini biće vidljiv na nebu iznad Srbije. U narodu poznat kao „hladni mesec“, ovaj supermesec je zaista poseban.

Zbog retkog ciklusa od 18,6 godina (tzv. „Veliki lunarni zastoj“), ovaj Mesec će se popeti više na nebu nego bilo koji drugi pun Mesec ove godine.

Mesec na ovoj ekstremnoj visini i u ovakvoj poziciji nećemo ponovo videti sve do 2042. godine.

Bundle up, the Cold Moon is rising! ❄️🌕 December’s full moon will rise in the night sky tomorrow, Dec. 4. It will mark the last supermoon and full moon of the year. pic.twitter.com/QFzLGzth8M — NASA Ames (@NASAAmes) December 3, 2025

Ovo je veliko finale trilogije supermeseca u 2025. godini.

Prema tehničkim proračunima, vrhunac punog Meseca pada u noći između četvrtka i petka u 00:14h i tada će ovaj supermesec biti vidljiv u našem regionu, pa i u Srbiji.

On December 4th, the incredibly powerful „Final Supermoon of 2025“, also called the Cold Moon, to shine bright as it rises in the night sky, in the sign of Gemini. The theme will be on release and seeking emotional closure as the year ends. It’s time to prepare for a new chapter. pic.twitter.com/BXKYw5Q1oI — Naked Numerology ® (@OneLuckyGirl_28) December 2, 2025

Iako će vrhunac biti oko ponoći, vizuelno najlepši prizor biće već predveče – dovoljno je da pogeldate ka istočnom horizontu odmah nakon zalaska sunca. To je trenutak kada će zbog „iluzije Meseca“ on izgledati nestvarno ogromno i poprimiće prepoznatljivu zlatno-narandžastu boju.

(B92)