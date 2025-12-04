Magazin

Večeras fenomen na nebu iznad Srbije: Poslednji do 2042. godine

12:30

04.12.2025

Foto: Unsplash/ emilie-hamn

Ovog četvrtka nas očekuje pravi spektakl – poslednji supermesec u 2025. godini biće vidljiv na nebu iznad Srbije. U narodu poznat kao „hladni mesec“, ovaj supermesec je zaista poseban.

Zbog retkog ciklusa od 18,6 godina (tzv. „Veliki lunarni zastoj“), ovaj Mesec će se popeti više na nebu nego bilo koji drugi pun Mesec ove godine.

Mesec na ovoj ekstremnoj visini i u ovakvoj poziciji nećemo ponovo videti sve do 2042. godine.

Ovo je veliko finale trilogije supermeseca u 2025. godini.

Prema tehničkim proračunima, vrhunac punog Meseca pada u noći između četvrtka i petka u 00:14h i tada će ovaj supermesec biti vidljiv u našem regionu, pa i u Srbiji.

Iako će vrhunac biti oko ponoći, vizuelno najlepši prizor biće već predveče – dovoljno je da pogeldate ka istočnom horizontu odmah nakon zalaska sunca. To je trenutak kada će zbog „iluzije Meseca“ on izgledati nestvarno ogromno i poprimiće prepoznatljivu zlatno-narandžastu boju.

(B92)

Tagovi

Hladni Mesec nebo Srbija

