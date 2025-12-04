Incident u fabrici „Krušik“, povređene tri radnice 

U valjevskoj fabrici „Krušik“ u pogonu Kapislane povređene su tri radnice kada je eksplodirala kapisla, nezvanično saznaje RTS. Nakon pregleda u Urgentnom centru u Valjevu zbog povrede oka jednu povređenu će najverovatnije poslati za Beograd, a druge dve sa lakšim povredama će biti puštene na kućno lečenje.

Fabrika „Krušik“ je saopštila povodom današnjeg događaja u fabrici da je u drugoj smeni, oko 16:30 časova, u pogonu za proizvodnju inicijalnih sredstava, došlo je do akcidenta pri laboraciji pojačnika.

„Tom prilikom jedna ženska osoba je zadobila površinske povrede oka. Nakon pregleda u Urgentnom centru upućena je na dalje lečenje. Izvršen je preventivni pregled još dve osobe koje su otpuštene kući. Prilikom ovog događaja nije došlo do oštećenja objekata i opreme“, navodi se u saopštenju.