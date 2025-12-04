MNRO: Pola veka zajedno bez barijera

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, još jednom želimo da istaknemo da inkluzija nije samo obaveza institucija , već naš zajednički zadatak i temelj društva jednakih mogućnosti.

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva svečano je obeležilo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ujedno proslavljajući i veliki jubilej, 50 godina rada i postojanja.

Događaju koji je održan u Gradskoj biblioteci Pančevo, prisustvovala je i Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, uz članove udruženja, porodica, stručnjake i saradnike koji su tokom decenija pružali podršku, prenosi ePančevo.

Svečanost je počela otvaranjem izložbe „Putujemo zajedno bez barijera“, koja je kroz fotografije i umetničke radove predstavila razvoj, aktivnosti i doprinos Društva tokom pet decenija.

„Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, još jednom želimo da istaknemo da inkluzija nije samo obaveza institucija , već naš zajednički zadatak i temelj društva jednakih mogućnosti. U ime grada Pančeva želim da poručim da osobe sa invaliditetom nisu samo korisnici usluga, već ravnopravni članovi naše zajednice, sa pravom da učestvuju, stvaraju i žive život dostojan svakog čoveka. Grad Pančevo će nastaviti da ulaže u razvoj usluga socijalne zaštite, pristupačnost javnih prostora, podršku deci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Takođe, nasavićemo i jačanje partnerstva sa udruženjima koja decenijama rade na unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, jer naš cilj je da svaka osoba, bez obzira na stepen i vrstu invaliditeta, ima priliku da se školuje, radi, učestvuje u kulturnim i društvenim aktivnostima i živi uz poštovanje, uvažavanje i podršku zajednice. Grad Pančevo će i dalje biti pouzdan partner i pružati podršku“, naglasila je Sanja Patalov Stojadinović.

Svečano obeležavanje jubileja je nastavljeno okruglim stolom „50 godina podrške kroz oči roditelja“, tokom kojeg su roditelji podelili svoja životna iskustva i izazove kroz koje su tokom godina prolazili uz različite sisteme podrške.

„Moram da istaknem da je Društvo za pomoć MNRO u proteklih pola veka pokazalo šta znači upornost, humanost i istinska podrška. Zahvaljujem se svim organizacijama, stručnjacima, volonterima i porodicama koji se svakodnevno bore za prava osoba sa invaliditetom i pružaju im podršku. Svima koji su svojim radom i ljubavlju doprineli da stojimo ovde i zajedno proslavimo velika dela ovog Društva“, poručila je Sanja Patalov Stojadinović.

Stručnjaci i saradnici Društva govorili su o razvoju usluga i važnosti uključivanja zajednice, ističući važnost kontinuirane saradnje između institucija, udruženja i zajednice. Događaj je zaključen porukom da je inkluzija proces koji se gradi svakog dana i da predstavlja zadatak čitave zajednice, kao i da će se dugogodišnji rad Društva nastaviti uz snažnu saradnju sa Gradom Pančevom i svim partnerima koji streme društvu bez barijera.

(Pančevac)