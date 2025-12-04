Srpsko hemijsko društvo uručilo zahvalnicu kompaniji NIS

Srpsko hemijsko društvo uručilo je zahvalnicu kompaniji NIS kao znak priznanja za podršku učešća predstavnika Srbije na 57. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi 2025. godine. Zahvalnicu je u ime NIS-a primila Snežana Lakićević, savetnik zamenika generalnog direktora, na Svečanoj skupštini Društva održanoj u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu.

NIS i Srpsko hemijsko društvo neguju dugogodišnje partnerstvo čiju uspešnost potvrđuju rezultati koje mladi hemičari ostvaruju na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz ove nauke. Na 57. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi, koja se održala u Dubaiju, sva četiri takmičara Srbije osvojila su medalje – jedno srebro i tri bronze.

Međunarodna hemijska olimpijada okuplja najtalentovaniju decu srednjoškolskog uzrasta iz celog sveta. Reprezentacija Srbije na ovim olimpijadama učestvuje od 2012. godine i beleži velike uspehe. U cilju popularizacije prirodnih nauka, kao i afirmacije naših mladih i talentovanih hemičara, kompanija NIS u okviru programa „Energija znanja“ od 2014. godine sarađuje sa Srpskim hemijskim društvom, kroz podršku u realizaciji takmičenja iz hemije, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou.

Pored Srpskog hemijskog društva, NIS podržava i Društvo matematičara Srbije i Društvo fizičara Srbije, kao i realizaciju takmičenja iz ovih nauka.

