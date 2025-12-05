NIS isplatio zaposlenima zarade za decembar: Novac radnicima stigao unapred

NIS je danas isplatio zaposlenima zarade za decembar, unapred, potvrđeno je za “Blic Biznis”.

To je i bio deo plana, a koji je najavljen prethodnih dana. Naime, radnicima su plate uplaćene ranije budući da je isplata decembarskih zarada po dinamici planirana za januar sledeće godine.

– Obustava rada procesnih postrojenja u Rafineriji odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i strogim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu – naveli su ranije iz NIS-a.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da država na “svoj rizik” obezbedila da banke nastave da izvršavaju transakcije za NIS do kraja nedelje.

– Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet, i dalje. I utorak, i sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja imaće platni promet. Dakle NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima i plati dobavljače, kao i da pripreme zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom, pošto nećemo da bude uništen bankarski sistem Srbije – istakao je Vučić.

