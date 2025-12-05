Generalni direktor NIS-a: U toku pregovori o promeni vlasničke strukture

Akcionari aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukure NIS-a, rekao je generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev u internom pismu radnicima.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev, u internom pisanom obraćanju radnicima, poručio je da su u toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i da i dalje postoji šansa da kompanija dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država.

Prvi čovek NIS-a navodi je u ovom trenutku glavni zadatak rukovodstva da održava stabilnost poslovanja, koliko je moguće u postojećim okolnostima.

„Rad naše rafinerije, a posledično i HIP Petrohemije, trenutno je obustavljen zbog nedostatka sirove nafte. Tržište snabdevamo derivatima iz unapred spremljenih rezervi“, rekao je Tjurdenjev.

Podsetivši da je poslednjom licencom OFAK-a kompaniji dat rok za promenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine, rekao je da taj proces vode akcionari, odnosno vlasnici NIS-a.

„Prema informacijama kojima raspolažemo, akcionari aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana“, naveo je Tjurdenjev.

(RTS)