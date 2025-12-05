Đedović Handanović: “Država ima akcioni plan da nadomesti deo snabdevanja tržišta umesto NIS-a”

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da veruje da ruska strana u dobroj veri pregovara o prodaji svog udela u NIS-u.

– Razgovarali smo sa predstavnicima malih naftnih kompanija, koje imaju na stotine pumpi širom Srbije, koje su nam takođe odvažnosti, ukoliko bi došlo do poremećaja – rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Podvukla je da država ima akcioni plan snabdevanja tržišta uprkos sankcijama NIS-u.

– Podsećam da država ima akcioni plan da nadomesti deo snabdevanja tržišta umesto NIS-a iz svojih obaveznih rezervi, iz robnih rezervi, koje su sve pune, i razgovarali smo o mehanizmu kako da te naftne kompanije stave na tržište našu robu da bi zadovoljili i vele prodaju i malo prodaju, ukoliko to bude potrebno, i da građani i kompanije što lakše prebrode kriznu situaciju, ukoliko do nje dođe.

Dodala je da su ovo mere predostrožnosti koje predviđaju svaki scenario.

– Ovo je samo preventiva, znači u slučaju da dođe do potrebe stavljanja na tržište državnih obaveznih robnih rezervi, što benzina, što dizela, i male naftne kompanije će pomoći da se tražnja na tržištu zadovolji, znači da tržište bude snabdeveno dovoljno, u dovoljnoj meri, a te razgovore i dogovore smo već postigli i sa velikim uvoznicima koji u našoj zemlji i prodaju naftne derivate dalje, u veleprodaji, ali imaju svoje benzinske stanice.

Ministarka je pozdravila i odluku rukovodstva NIS-a da isplati ranije plate zaposlenima.

– Država ceni to što je naftna industrija Srbije donela odluku da unapred isplati plate svojim zaposlenima na današnji dan za decembar mesec. To svakako uliva dodatno sigurno zaposlenima, u pitanju je 13.500 porodica i kažem, mi smo te zahteve i stavili ispred kompanije, oni su naravno tome odlučivali i doneli takvu odluku danas.

Za kraj ministarka je izrazila nadu da će ruska strana pokazati dobru volju kada je u pitanju aktuelna situacija u NIS-u.

– Verujemo da ruski većinski vlasnici naftne industrije Srbije vode u dobroj volji pregovore o prodaji sa zainteresovanim stranama da bi rešili problem sankcija u tom smislu da ne bi mi morali da donosimo određene odluke ili da pak ne bi kompanija bila dovedena u pitanje, odnosno njen rad. Samim tim i da bi se stvorili uslovi za dobijanje licence za rad od strane američke vlade i da bi mogla da posluje i nastavi da posluje na našem tržištu – zaključila je ministarka.

(Pančevac)