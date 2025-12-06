Pančevo Politika i društvo

JKP „Zelenilo“: Zamenjen sav letnji zasad

Posađeno je više od 70 hiljada jesenjeg rasada, koje je Zelenilo proizvelo u svom rasadniku, kaže Ženja Marinković.

10:00

06.12.2025

Printscreen/TV Pančevo

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ tokom novembra zamenilo je sav letnji rasad jesenjim, kaže Ženja Marinković iz ovog preduzeća. Posađeno je više od 70 hiljada jesenjeg rasada, koje je Zelenilo proizvelo u svom rasadniku. Među cvećem koje će ulepšavati grad do proleća, najviše ima jesenje ljubičice.

Kako bi grad bio lep i tokom  tmurnih jesenjim i zimskih meseci, zaposleni u Javno komunalnom preduzeću „Zelenilo“ pripreme u svom rasadniku jesenje cveće i biljke koje  ulepšavaju sam centar grada, kao i sva naselja. Radnici Zelenila tokom novembra zamenili su sav letnji, jesenjim rasadom, kaže Ženja Marinković – JKP „Zelenilo“ za RTV Pančevo

Ženja Marinković napominje da se  kao i svakog puta do sada ulepšavao sam centar grada, ali da kao i svih godina jesenje  cveće je posađeno i u naseljima.

Osim radova na zemeni  letnjeg rasada jesenjim,  radnici Zelenila sa dolaskom hladnog vremena i niskih termperatura na teritoriji grada Pančeva posadiće i ove godine  3000 novih  stabala.  Gde je  bude naophodno, staro drveće biće  zamenjeno novim, ističe Ženja Marinković iz Zelenila.

(RTV Pančevo)

