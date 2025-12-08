Vreme u Srbiji: Promena nakon polovine decembra

Od danas, kako ističe meteorolog Marko Čubrilo, a kako pokazuje sinoptika (grana meteorologije koja se bavi analizom i prognozom vremena) do 17. decembra očekuje nas stabilno i suvo bez padavina.

“Biće relativno toplo uz maksimume znatno iznad proseka, najčešće od +6 do +14 stepeni Celzijusa. Međutim kako će atmosfera postati statična, a noć je sada znatno duža od dana postojaće idealni uslovi za duže zadržavanje magle i niskih oblaka, te bi pre svega u Panonskoj niziji i planinskim kotlinama bilo tmurno, hladno i maglovito”, najavljuje Čubrilo.

“Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode”, najavio je RHMZ.

Promena vremena nakon polovine decembra

Promena vremena uz slabljenje anticiklona i jačanje uticaja Atlantika moguća oko 17. decembra.

Kako kaže Čubrilo, ipak nii tada ne deluje da će biti zahlađenja, čak šta više uz i tamo gde je bilo hladno bi uz jačanje južnog vetra otoplilo.

Mogući dolazak prave zime u Srbiju

Takođe, prema njegovim proračunima, do 29. decembra nema najave za dolazak zimskog vremena i tek od tada pa na dalje srednjoročni ECMWF najavljuje signal za vraćanje temperatura u prosek, što znači mrazeve i verovatno sneg.

“Ova simulacija je jako nesigurna jer je vrlo udaljena i videćemo hoće li se prema sredini meseca ona održati. Smisla ima jer bi negde oko 24.12. prestalo prelivanje hladnoće i Severne Amerike ka Atlantiku te bi se time ‘mašina’ za generisanje jakih ciklona smirila, nad Severnom Amerikom bi otoplilo, a u koliko se to desi šanse za zimu nad Evropom rastu”, ističe Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

(Pančevac))