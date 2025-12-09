CZMZ u Pančevu: Radna terapija u duhu praznika

U susret predstojećim praznicima, u našem Centru za mentalno zdravlje u Pančevu zavladala je topla, praznična atmosfera.

Korisnici su uz pomoć i podršku radnih terapeuta i drugih članova multidisciplinarnog tima, učestvovali u izradi novogodišnjeg asortimana – raznih ukrasa, dekorativnih predmeta, božićnih venčića, nesvakidašnjih čestitki.

Ova aktivnost u okviru radno-okupacione terapije nije samo podstakla kreativnost, već je doprinela osećanju pripadnosti, timskom radu i prijateljstvu. Tradicionalno, nastali radovi biće izloženi na Novogodišnjem bazaru koji organizuje Grad Pančevo, gde će posetioci imati mogućnost da razgledaju i kupe unikatne proizvode nastale u našoj radionici.

(Pančevac)