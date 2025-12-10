Nadmetanje plivačkih veterana: Sparta briljirala u Subotici

Otvoreno zimsko prvenstvo Srbije u plivanju u konkurenciji veterana,održano je prošlog vikenda u Subotici. U konkurenciji od 167 takmičara iz 27 klubova iz BiH, Mađarske, Rumunije i Rusije članovi pančevačke Sparte postigli su sjajne rezultate.

U grupi plivačica od 60 do 64 godine Gordana Krstić je osvojila četiri zlatne medalje. Ilona Apro je u konkurenciji takmičarki od 55 do 59 godina trijumfovala dva puta, a zlatom se okitila i Magda Đerfi. Jasna Bodrožić je zaradila dve bronze u nadmetanju plivačica od 45 do 49 godina.

Veljko Samardžija je u konkurenciji veterana od 65 do 69 godina osvojio dve zlatne i dve srebrne medalje. Zdravko Radić je u grupi takmičara od 55 do 59 godina zaradio tri zlata, dva srebra i bronzu. Nenad Jović se takmičio u konkurenciji plivača od 50 do 54 godine, gde je osvojio pet najsjajnijih odličja i dva srebra, a u istoj konkurenciji Ivan Urkom je zaslužio dve srebrne i četiri bronzane medalje.

Mladen i Uroš Žunić takmičili su se u konkurenciji od 35 do 39 godina. Mladen je ovojio četiri najvrednija trofeja, dok je Uroš zaslužio zlato, dva srebra i bronzu.

Odlične su bile i štafete Plivačkog kluba „Sparta”. Žene su osvojile zlato i srebro, a muškarci dve srebrne medalje.

