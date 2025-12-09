Memorijal Kosta Manojlović: Prve nagrade za Jovanu i Bogdana iz MŠ „Jovan Bandur“

Jovana Savić, učenica prvog razreda solo pevanja Muzičke škole „Jovan Bandur“, osvojila je prvu nagradu sa 98 bodova na Sedmom memorijalu „Kosta Manojlović“ u Smederevskoj Palanci, u klasi Agnes Sekelj.

Na klaviru je pratila Marina Milošev.

Bogdan Spasojević, učenik prvog razreda harmonike Muzičke škole „Jovan Bandur“, osvojio je prvu nagradu sa 92 boda u klasi Ramone Spasojević Balać.

View this post on Instagram A post shared by Muzička škola „Jovan Bandur” Pančevo (@muzickaskola_jovanbandur)

(Pančevac)