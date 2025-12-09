Pančevo Kulturna dešavanja

Memorijal Kosta Manojlović: Prve nagrade za Jovanu i Bogdana iz MŠ „Jovan Bandur“

14:30

09.12.2025

Foto: MŠ "Jovan Bandur"

Jovana Savić, učenica prvog razreda solo pevanja Muzičke škole „Jovan Bandur“, osvojila je prvu nagradu sa 98 bodova na Sedmom memorijalu „Kosta Manojlović“ u Smederevskoj Palanci, u klasi Agnes Sekelj.

Na klaviru je pratila Marina Milošev.

Bogdan Spasojević, učenik prvog razreda harmonike Muzičke škole „Jovan Bandur“, osvojio je prvu nagradu sa 92 boda u klasi Ramone Spasojević Balać.

 

(Pančevac)

