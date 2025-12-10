Vodovod: Analiza vode pokazala uredne parametre

Rezultati fizičko hemijskih parametara koji se ispituju u okviru obima A bili su u granicama propisanih vrednosti.

U vezi sa prijavama građana o promenama u mirisu i ukusu vode, zvanično se oglasilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo

„Dana 09.12.2025. na osnovu prijava građana da voda u vodovodnoj mreži grada ima miris drugačiji od uobičajenog, Laboratorija JKP je izašla na teren i uzorkovala vodu za piće na 10 mesta u distributivnoj mreži.

Uzorci su analizirani u skladu sa propisanim procedurama i obuhvatili su osnovni A obim prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ( „Sl.list SRJ“ 42/98 i 44/99 i „ Sl list RS“ 28/2019 ).

Rezultati fizičko hemijskih parametara koji se ispituju u okviru obima A bili su u granicama propisanih vrednosti.

Istog dana je Zavod za Javno zdravlje Pančevo u okviru redovnog monitoringa ispitivanja izvršio uzorkovanje na 13 mernih mesta na području grada Pančeva.

Zbog učestalih prijava građana JKP ViK Pančevo je preventivno pristupilo vanrednom ispiranju vodovodne mreže.

Dana 10.12.2025. na osnovu naloga inspekcijskih službi vrši se vanredno uzorkovanje od strane Zavoda za Javno zdravlje Pančevo.“

Podsetimo, jutros je Zavod za javno zdravlje saopštio da su parametri koji se ispituju u okviru osnovnog A obima bili u granicama propisanih vrednosti, izuzev parametra mirisa, gde je registrovano odstupanje u odnosu na uobičajene senzorne karakteristike, odnosno primećeno je da je voda neprijatnog mirisa bez mogućnosti jasnije identifikacije.

Voda hemijski ispravna, ali primećen neuobičajen miris