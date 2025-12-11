Gradonačelnik Beograda: Neće biti organizovanog dočeka Nove godine

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da Grad Beograd ove godine neće organizovati doček ni Nove godine, ni Srpske nove godine i da će tako biti sve dok ne bude u mogućnosti da garantuje bezbednost onima koji dolaze na novogodišnje koncerte.

Na konferenciji za novinare u Starom dvoru, Šapić je rekao da je ta odluka doneta, jer, kako je rekao, ne želi da nijedno dete bude dovedeno u opasnost, kao što je bilo slučaj prilikom dočeka 2025.

„Na te koncerte dolaze najviše deca od 13 do 15 godina, uglavnom devojčice. Prošle godine imali smo slučaj da je grupa ljudi pokušava da probije ogradu i obračuna se sa posetiocima koncerta. Naše obezbeđenje i policija držali su zapreke, a oni su kasnije otišli ka Studentskom trgu“, rekao je Šapić.

Naglasio je da će tako ostati sve dok ne dođu u situaciju da mogu bezbedno da organizuju doček Nove godine.

„Nećemo organizovati doček dok ne budemo sigurni da neće njih 500 ili 1.000 pokušati da ulete na koncert i da traumiraju decu. Nemam nameru da se time bavim, tako da koncerta za Novu godinu neće biti“, rekao je Šapić.

Dodao je da će zato biti obilje drugih događaja u glavnom gradu, kao i svake godine pred Novu godinu.

Na pitanje novinara da li će biti drugih organizovanih dočeka Nove godine u Beogradu, Šapić je odgovorio da Beograd na vodi već godinama samostalno organizuje novogodišnji doček.

