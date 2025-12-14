Srbijavoz: Od danas novi red vožnje

Preduzeće „Srbijavoz“ objavilo je novi red vožnje koji sutra stupa na snagu, a kako je najavljeno, važiće do 12. decembra 2026. godine.

Na sajtu „Srbijavoza“ piše da organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja u načelu nije značajno menjana u odnosu na red vožnje koji je važio 2024/2025. godine.

Na nekim relacijama su uvedeni novi vozovi, pa će tako putnici od Subotice do Zrenjanina i od Subotice do Sente moći da putuju pomoću pet vozova, dok je u redu vožnje 2024/2025. bilo dva voza.

Na relaciji Subotica-Sombor-Subotica redom vožnje 2025/2026. je planirano četiri para vozova, dok je u redu vožnje 2024/2025. bilo tri para.

Na relaciji Novi Sad-Sombor-Novi Sad preko Bogojeva planirano je šest pari vozova, dok je u prethodnom redu vožnje bilo četiri.

Na relaciji Beograd Centar–Subotica-Beograd Centar, odnosno na relaciji Beograd Centar–Petrovaradin-Beograd Centar organizacija saobraćaja ostaje nepromenjena.

Regio vozovi na relaciji Novi Sad-Subotica-Novi Sad, neće saobraćati, dok u potpunosti ne budu pušteni u upotrebu infrastrukturni kapaciteti na delu pruge od Novog Sada do Subotice.

Stanica Novi Sad do daljeg nije otvorena za prijem i otpremu putnika, a prijem i otprema vozova će se obavljati u stanicama Petrovradin i Novi Sad Ranžirna.

Stanica Petrovardin će se koristiti za prijem i otpremu svie vozova koji povezuju Suboticu i Novi Sad sa Beograd Centrom, Sremskom Mitrovicom, Šidom i Užicem.

U stanici Subotica prodaja karata se vrši u postojećem montažnom objektu koji se nalazi na području stanice i koji je obeležen.

„Polasci vozova planirani su u skladu sa raspoloživim voznim sredstvima i stanjem infrastrukturnih kapaciteta sa ciljem da se obezbedi što kvalitetnija ponuda prevoza putnika železnicom“, naveo je „Srbijavoz“.

