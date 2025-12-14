Subotica: 5 medalja za BK Profesionalac, zlato za Dinića

Članovi Bokserskog kluba Profesionalac iz Pančeva zabeležili su sjajan nedavno održanom pojedinačnom prvestvu Srbije u Subotici za sve uzraste kadete, juniore, seniore na kom su osvojili pet medalja.

Bokseri Profesionalca predvođeni sjajnim trenerom Zvonkom Dimitrijevićem ,koji ima veliko iskustvo u trenerskom poslu, ostvarili su veliki uspeh. Osvojili su 3 bronze, jedno srebro i jedno zlato.

Ekipu su predsavljali Milica Amiđic ,Eldin Fejzin, Stefan Novakov, Veljko Dinić. Najviše se očekivalo od Veljka Dinića ,koji je opravdao zlatnu medalju, koja mu je 3 po redu kao prvaku Srbije, koji je i standarni član reprezentacije Srbije.

Inače Boks klub Profesionalac je lider Balkan Open lige sa ubedljivom prednošću .

(Pančevac)