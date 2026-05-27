Nova odličja za Ivu Rakonjac: Dve medalje na Kupu Srbije

U Novom Sadu je proteklog vikenda održano treće kolo Kupa Streljačkog saveza Srbije vatrenim oružjem po A programu. Streljačka družina „Pančevo 1813” zabeležila je zapažene rezultate, iako je nastupila bez svog istaknutog člana Alekse Rakonjca, koji u istom periodu brani boje Srbije na Svetskom kupu u Minhenu.

Apsolutna heroina pančevačkog tima bila je Iva Rakonjac, koja je zablistala u disciplini trostav malokalibarskom puškom i osvojila dve medalje. U izuzetno jakoj juniorskoj konkurenciji Iva je „upucala” bronzano odličje sa ostvarenih 568 krugova. Sjajan vikend zaokružila je u finalu seniorki, gde se okitila srebrnom medaljom. Ovim uspehom pančevačka strelkinja je potvrdila vrhunsku formu pred predstojeće juniorsko Prvenstvo Srbije, kao i Finale Kupa SS Srbije, gde je izborila plasman u obe starosne kategorije.

U disciplini trostav vazdušnom puškom (3×20 dijabola) za kadetkinje, Pančevke nisu nastupale u ovom kolu, pošto je Ana Negovanović znatno ranije osigurala svoje mesto u velikom finalu državnog kupa.

Kada je reč o disciplini standard malokalibarski pištolj, Marko Ninković je zauzeo visoko peto mesto među seniorima sa pogođena 544 kruga. Odličan ekipni uspeh u ovoj disciplini upotpunili su Dalibor Pavlović, Saša Petrović i Velimir Ninković, koji su takođe izborili plasman u Finale Kupa.

U disciplini pištolj središnjeg paljenja (PSP), Saša Petrović je takmičenje završio na šestoj poziciji u seniorskoj konkurenciji, dok je plasman u završnicu kupa u ovoj kategoriji osigurao i Gabriel Dautović.

Najbolje strelce Srbije krajem jula očekuje Prvenstvo države za seniore, koje će biti održano odmah nakon prestižnog međunarodnog takmičenja Grand Prix Novi Sad.

